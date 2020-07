Dulu Ngotot Lepas dari Indonesia, Timor Leste Kini Rasakan jadi Negara Paling Miskin di Dunia

POS KUPANG.COM -- Timor Leste pernah menjadi bagian dari NKRI dengan nama Timor Timur. Namun negara kecil ini melepaskan diri dari Indonesia dan memilih merdeka pada 20 Mei 2002 setelah Indonesia secara berangsur mulai meninggalkan negara itu pada September 1999.

Bukan kemakmuran yang didapatkan, setelah 18 tahun merdeka, Timor Leste kini masih terkungkung dengan kemiskinan.

Negara di bagian timur Pulau Timor itu malah terjerembab ke jurang kemiskinan, Bahkan negara ini masuk dalam daftar paling miskin di dunia

Bukan hanya itu, negara yang hanya menggantungkan hasil minyak bumi ini terancam bangkrut bila tak lagi sanggup bayar hutang dan cadangan minyak bumi habis kelak

Timor Lester, dulunya bernama Timor Timur, pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Provinsi ke-27 ini resmi memisahkan diri dari Indonesia pada 20 Mei 2002 atau pasca-refrendum.

Artinya, negara berdaulat yang bertetangga dengan Provinsi NTT ini sudah berusia 18 tahun. Lalu, bagaimana kondisi perekonomian Timor Leste setelah merdeka dari Indonesia?

Dikutip dari laporan resmi Bank Dunia tahun 2020, Minggu (5/7/2020), pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara.

Negara dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia.

Dikutip dari laporan United Nations Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara.

PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai US$ 2.356 atau sekitar Rp 34,23 juta (kurs Rp 14.532) pada Desember 2020. Masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu sebesar US$ 4.174,9 atau sekitar Rp 60 juta.