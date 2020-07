Agama Sophia Latjuba Diperdebatkan,Dituduh Tak Lagi Islam Usai Putus dari Ariel, Natizen: Plinplan

POS KUPANG.COM -- Spohia Latjuba diketahui telah memeluk islam saat ia berpacaran dengan Ariel NOAH, namun kini mantan istri Indra Lesmana ini dikabarkan sudah meninggalkan Islam dan memeluk agama baru

Ia diduga sudah punya agama baru lagi setelah ada unggahan di media sosial mengenai aktivitas Sphia Latjuba di Jerman

Sophia Latjuba yang juga dikenal sebagai Sophia Müller adalah aktris Indonesia yang selalu mencuri perhatian.

Nggak hanya soal penampilannya yang memesona yang menyita perhatian publik, kehidupan pribadi Sophia Latjuba juga nggak luput jadi sorotan, termasuk soal keyakinannya.

Sophia Latjuba sempat dikabarkan menjadi mualaf tahun 2014 silam.

Sophia Latjuba Ternyata Pernah Putuskan Jadi Mualaf hingga Akhirnya Hatinya Pilih Keyakinan Ini (instagram.com/sophia_latjuba88)

Kabar berembus lantaran mantan istri Indra Lesmana itu unggah foto mengenakan mukena.

Kabar itu seolah dibantah Sophia lewat unggahannya buku berjudul First Muslim, “Finally got the English version,” tulis Sophia.

Dalam sebuah wawancara ia mengaku soal agama sangat privasi baginya.

Sempat dikabarkan pula dirinya mualaf karena mengikuti sang kekasih kala itu yaitu, Ariel Noah.