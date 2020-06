6 Alasan Kamu Wajib Nonton Drama Korea Its Okay to Not Be Okay, Drakor Kim Soo Hyun & Seo Yea Ji

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Raih Rating Tinggi, Ini Sinopsis Drakor Kim Soo Hyun

POS-KUPANG.COM - Drama korea terbaru It’s Okay to Not Be Okay cukup menarik untuk ditonton. Setidaknya ada enam hal yang menjadi alasan drama korea terbaru ini tak boleh dilewatkan.

Enam alasan itu sekaligus menjadi hal yang perlu kamu tahu tentang drama korea terbaru It’s Okay to Not Be Okay.

Sebagaimana diketahui, Jadwal Tayang Drama Korea It’s Okay to Not Be Okay di Netflix setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20.30 WIB.

drakor It’s Okay to Not Be Okay (Siaran Pers Netflix via tribunnews)

Nah, simak 6 alasan untuk menyaksikan serial drama Korea terbaru, It’s Okay to Not Be Okay berikut ini, dikutip dari tribunnews.

Dibintangi oleh Kim Soo-hyun dan Seo Yea-ji, serial ini menceritakan bagaimana dua orang yang berbeda dunia dan kepribadian saling jatuh cinta dan menyembuhkan luka emosional satu sama lain.

Namun tak hanya kisah cinta, serial ini juga mengangkat berbagai tema yang menarik, seperti drama keluarga, bromance, dan misteri.

Berdasarkan siaran pers dari Netflix yang diterima Tribunnews, berikut enam alasan mengapa serial It’s Okay to Not Be Okay wajib untuk Anda tonton.

1. Akting Kim Soo-hyun yang menghidupkan cerita

Drama terakhir yang dibintangi Kim Soo-hyun sebelum mengikuti program wajib militer adalah The Producers pada tahun 2015.

Kim Soo-hyun juga sempat tampil sebagai peran cameo di Hotel del Luna dan Crash Landing on You.

Memiliki wajah yang tampan dan keandalannya dalam berakting, mulai dari memerankan bintang K-pop hingga mata-mata Korea Utara, penampilan Kim Soo-hyun sebagai Gang-tae di serial It’s Okay to Not Be Okay akan membuat Anda kembali jatuh cinta.