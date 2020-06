Sinopsis Lengkap Drama Korea Its Okay to Not Be Okay, Drakor Kim Soo Hyun & Seo Ye Ji

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Raih Rating Tinggi, Ini Sinopsis Drakor Kim Soo Hyun

POS-KUPANG.COM - Drama Korea Psycho but Its Okay atau Its Okay to Not Be Okay tayang di tvN.

Drama Korea Psycho but Its Okay memilik total 16 episode.

Psycho but Its Okay tayang di tvN setiap Sabtu dan Minggu malam.

Episode pertama drama Korea Psycho but Its Okay tayang perdana sejak Sabtu (20/6/2020).

Sementara episode terakhir atau 16 drama Korea Psycho but Its Okay dijadwalkan tayang pada 9 Agustus 2020 mendatang.

Sejak ditayangkan, drama Korea Its Okay to Not Be Okay menyita perhatian penggemar drama Korea.

Itu lantaran drama Korea Its Okay to Not Be Okay ini menjadi proyek perdana aktor tampan Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun dipasangkan dengan aktris cantik, Seo Ye Ji.

Drama Korea Its Okay to Not Be Okay merupakan proyek drama Korea Kim Soo Hyun setelah menjalani wajib militer.

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay (hancinema.net)

Drakor ini juga menandai comeback Kim Soo Hyun ke layar kaca, setelah terakhir kali membintangi The Producers pada 2015 lalu.

Kim Soo Hyun sebelumnya sempat menjadi cameo dalam beberapa drama Korea, seperti Hotel Del Luna hingga Crash Landing on You.