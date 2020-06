Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Raih Rating Tinggi, Ini Sinopsis Drakor Kim Soo Hyun

POS-KUPANG.COM - Drama baru aktor Kim Soo Hyun, It's Okay to Not Be Okay raih rating tertinggi. Berikut ini sinopsisnya.

Drama Korea memang tak pernah habis untuk terus ditonton dan diperbincangkan.

It’s Okay to Not Be Okay nampaknya menjadi suguhan baru yang cukup menghibur bagi penikmat drama Korea.

Drama yang dibintangi aktor Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji tersebut tayang perdana pada Sabtu (20/6/2020) di saluran tvN.

Dilansir TribunStyle.com dari Soompi, hasil penayangan perdana It’s Okay to Not Be Okay ternyata cukup menjanjikan.

Nielsen Korea menyebut episode pertama It’s Okay to Not Be Okay mencetak peringkat nasional rata-rata 6,1 persen dan puncak 7,0 persen.

Drama arahan director Park Shin Woo tersebut juga menjadi peringkat pertama dalam slot waktu di semua saluran kabel termasuk jaringan siaran publik.

Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji dalam It's Okay to Not Be Okay (Instagram @tvndrama.official)

It’s Okay to Not Be Okay akan tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di tvN.

Drama ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Moon Kang Tae (Kim Soo-Hyun) yang bekerja di bangsal psikiatris.

Sehari-hari Kang Tae bertuga menulis kondisi pasien dan menghadapi situasi tak terduga seperti saat pasien berkelahi atau kabur.

Ia lantas bertemu dengan karakter wanita yang diperankan oleh Seo Ye Ji.

Wanita tersebut merupakan penulis buku anak-anak yang juga mengalami gangguan kepribadian antisosial.