INILAH Drama Korea Populer Dibintangi Jeon Jin Seo, Sosok Lee Joon Young di The World of The Married

POS-KUPANG.COM – Berikut tujuh judul Drama Korea Populer yang telah dibintangi oleh aktor muda Jeon Jin Seo, pemeran Lee Joon Young di drakor The World of The Married.

Sebelum membintangi Drama Korea The World of The Married sebagai anak dari dokter Ji Sun Woo, diketahui Jeon Jin Seo kerap kali berakting dalam drama yang tak kalah populer.

Pemeran karakter Lee Jon Young dalam Drama Korea The World of The Married tersebut memulai karirnya sebagai aktor cilik.

Jeon Jin Seo sendiri lahir di Korea Selatan pada 28 Mei 2006.

Sebelum memerankan sosok Lee Joon Young di Drama Korea The World of The Married, Jeon Jin Seo sudah banyak pengalaman menjadi aktor cilik.

Bahkan banyak dari judul Drama Korea yang ia bintangi sebagai aktor cilik menjadi populer pada masa penayangannya.

7 Drama Korea Populer yang Dibintangi Jeon Jin Seo, Sosok Lee Joon Young di The World of The Married (hancinema.net)

Sosok Jeon Jin Seo kini semakin mendapatkan sorotan berkat perannya sebagai Lee Joon Young.

Jeon Jin Seo dengan baik memerankan karakter Lee Joon Young anak dari dokter Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh yang yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya.

The World of The Married sendiri menjadi Drama Korea yang mencatatkan sejarah dengan perolehan rating tertinggi di Korea Selatan.

Berikut SURYAMALANG.COM rangkum lima judul drama Korea (Drakor) populer yang dibintangi oleh Jeon Jin Seo pemeran Lee Joon Young di drakor The World of The Married.

1. The Tale of Nokdu

The Tale of Nokdu (Soompi)

Di tahun 2019, Jeon Jin Seo terlibat dalam sebuah drama yang diadaptasi dari Webtoon berjudul The Tale of Nokdu.