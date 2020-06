LIVE TV One! Link Live Streaming ILC Selasa 23 Juni 2020 Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Nazaruddin

LIVE TV One! Link Live Streaming ILC TV One Selasa 23 Juni 2020 Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Nazaruddin

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - ILC TV One malam ini Selasa 23 Juni 2020 akan dipandu Karni Ilyas untuk membahas mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin yang bebas.

Setiap Selasa malam, Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One kembali hadir di hadapan pemirsa.

Dipandu dengan Karni Ilyas, tema ILC TV One pada Selasa 23 Juni 2020 mengangkat tema Nazaruddin: Kok Sudah Bebas?

Topik ILC TV One yang akan dibahas Karni Ilyas bersama para narasumber ILC TV One yakni soal bebasnya mantan Bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin dari Lapas Sukamiskin.

Pria yang terjerat kasus korupsi itu dinyatakan bebas setelah ditetapkan oleh komisi antirusuah Indonesia sebagai justice collaborator.

"Dear Pencinta ILC: diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB berjudul, " Nazaruddin: Kok Sudah Bebas?" #ILCNazaruddinBebas," tulis Karni Ilyas di Twitter @karniilyas, Senin 22 Juni 2020 petang WIB.

Cuitan Karni Ilyas soal pemilihan tema ILC TV One edisi Selasa 23 Juni 2020 yang mengusung isu seputar pembebasan Muhammad Nazaruddin inipun langsung disambut antusias netizen yang ramai-ramai membalasnya dengan berbagai komentar.

Agaknya pemilihan topik ILC TV One di ILC terbaru itu menjadi satu di antara pertanda tingginya animo penggemar ILC TV One untuk pembahasan dengan topik ILC TV One edisi Selasa 23 Juni 2020.

