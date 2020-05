Menuju New Normal, Ini yang Dilakukan Maskapai Penerbangan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Maskapai penerbangan Citilink sedang mempersiapkan secara intensif prosedur layanan penerbangan terbaik untuk penumpang baik pada fase pre-, in-, hingga post flight dalam rangka menghadapi new normal.

Persiapan ini dilakukan oleh Citilink sejak tanggal 22 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020. "Proses ini merupakan bagian dari kepedulian Citilink untuk kesehatan dan keselamatan penumpang serta bagian dukungan Citilink bagi kebijakan pemerintah," kata Direktur Utama, Citilink Juliandra, melalui Station Manager Citilink Kupang, Jusup J Sebut, Jumat (29/5/2020).

Namun demikian, katanya, setiap hari Citilink tetap melayani penerbangan logistik baik dalam ataupun luar negeri dengan rata-rata penerbangan 20-25 flight/hari. Citilink tetap berkomitmen membantu kelancaran distribusi logistik di berbagai daerah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penerbangan yang terdampak dapat menghubungi call center di 0804 1 080808.

Tentang Citilink

Citilink merupakan maskapai penerbangan berbiaya hemat (LCC) yang berada di bawah naungan Garuda Indonesia Group. Citilink melayani penerbangan dengan sistem dari kota ke kota menggunakan model usaha pesawat berbiaya hemat.

Berbasis di Jakarta dan Surabaya, Citilink telah melayani lebih dari 330 frekuensi penerbangan harian dengan 97 rute ke 49 kota diantaranya Jakarta, Surabaya, Batam, Bandung, Banjarmasin, Denpasar, Balikpapan, Yogyakarta, Medan, Palembang, Padang, Makassar, Pekanbaru, Lombok, Semarang, Malang, Kupang, Tanjung Pandan, Solo, Palangkaraya, Pontianak, Manado, Aceh, Jayapura, Gorontalo, Samarinda serta rute internasional ke Timor Leste, Malaysia, Cina, Australia dan Jeddah.

Sales and Service Manager Garuda Indonesia for Kupang, I Made Agus Mertha Yasa juga menanggapi New Normal yang sebentar lagi akan diterapkan pemerintah.

Kata Made, daerah lain masih psbb, sehingga Garuda Indonesia akan terbang bila ada permintaan ke NTT dari luar NTT dengan rute Jakarta-Surabaya-Denpasar-Kupang.

Rencananya, kata Made, Garuda akan terbang pada 3 Juni 2020 dengan rute Denpasar-Jakarta-Kupang dengan tetap memerhatikan syarat terbang. Karena persyaratan ke Denpasar saat ini sangat ketat. (

Branch Manager Kupang, Pabianto Albertho, menyampaikan dokumen perjalanan di masa covid, dengan pesawat udara:

1. Surat keterangan bebas covid/surat keterangan sehat/tidak ada riwayat influenza.

2. Surat keterangan perjalanan ( dari kelurahan, atau dari instansi swasta atau pemerintah ).

3. Mengisi data " Health Alert Card" ( lewat aplikasi, playstore)

Dokumen di atas yg di harus di siapkan pada saat pembelian tiket.

4. Melapor pada petugas Kkp bandara, sertakan 3 persyaratan di atas, maka akan di terbitkan "health declaration"

5. Pada saat pembelian tiket, pihak airlines akan memberikan surat pernyataan bebas covid. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).