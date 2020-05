Unggah Foto Tanpa Engku Emran, Postingan Laudya Cynthia Bella Jadi Sorotan, Tak Harmonis?

POS-KUPANG.COM - Artis Laudya Cynthia Bella kembali memposting foto tanpa ditemani Engku Emran saat Lebaran 2020. Foto ini juga dikomentari sahabat seperti Umi Pipik dan Titi Kamal.

Pada akun instagramnya, Laudya Cynthia Bella membagikan fotonya sambil menuliskan ucapan hari raya Idul Fitri.

Sayangnya, banyak netizen yang justru mempertanyakan keberadaan suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran dalam postingan itu.

Seperti diketahui, rumah tangga artsi yang akrab disapa Bella ini dikabarkan sedang bermasalah.

Kabar ini mencuat setelah mantan kekasih Raffi Ahmad ini menghapus semua foto dengan sang suami di Instagramnya.

Bella bahkan meng-unfollow akun Instagram Engku Emran.

• AHY Ingatkan New Normal Berarti Harus Tambah Waspada, Jangan Sampai Lengah

• Hasil Rapid Test 4 OTG Dinyatakan Non Reaktif.

• Warga Renduwawo Butuh Alat Filter Air, Kades : Tolong Bantu Kami!

• Rayakan Idul Fitri Bareng Keluarga, Pose Syahrini Bersama Orangtua Reino Barack Jadi Sorotan

• Video Ramalan Zodiak Besok Kamis 28 Mei 2020 Gemini Tersesat, Virgo Bersinar, Taurus Pikir Keluarga

• Jumlah Pasien Terus Menurun, Benarkah Indonesia Telah Melewati Puncak Virus Corona?

• Camat dan Kades di Malaka Diingatkan Terkait Pembagian dana BLT dan BST

Hal ini pun semakin dipertegas dengan postingan Laudya Cynthia Bella yang dibagikan di Hari Raya Idul Fitri kemarin.

Dalam unggahan yang dibagikan tepat di momen lebaran, 24 Mei kemarin, Bella hanya membagikan tulisan ucapan hari raya.

Baru pada 25 Mei, Bella membagikan fotonya hanya seorang diri sambil mempromosikan sebuah produk tas dari brand ternama.

Mengiringi unggahannya, Laudya Cynthia Bella menuliskan ucapan hari raya yang cukup singkat.

"Happy EID from ours (me and my favorite bag and scarf @coach) to yours," tulis Bella yang dikutip, 26 Mei 2020.