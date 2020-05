Bikin Kecewa, Ending Drama Korea the World of Married Te Oh Tak Dapat Azab Son Woo Balikan?

Nah Drakor The World of Married sudah tamat ini endingnya penonton kecewa

POS-KUPANG.COM - Bagaimana ending drama korea the world of married?

Sebelum episode pamungkas Drama Korea The World of the Married bocoran kisah akhirnya telah disampaikan oleh Kim Hee Ae yang berperan sebagai Jin Sun Woo.

Episode terakhir atau episode 16 drama cinta segitiga yang penuh emosi ini ditayangkan pada Sabtu (16/5/2020) malam.

Episode terakhir yaitu eps 16 dari drama berjudul A World of Married Couple itu dimulai pada pukul 22.50 waktu Korea Selatan.

Sementara di Indonesia, lebih kurang sekitar pukul 20.90 WIB.

Kim Hee Ae memberi bocoran episode terakhir "The World of the Married", Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh mempertahankan hubungan yang pahit di mana tidak ada yang bisa bebas dari yang lain.

“Tolong tetap disini untuk mencari tahu bagaimana akhir cerita yang ada untuk mantan pasangan suami istri ini, yang hubungannya bercampur dengan cinta dan benci," tutur Kim Hee Ae.

"Perubahan dalam keadaan dan perasaan mereka akan tetap genting sampai akhir. Orang-orang di sekitar Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) juga akan terseret dalam cerita mereka sendiri. Kuharap kalian menikmati menonton (episode terakhir) dan menemukan diri kalian terbenam dalam pilihan semua orang," pungkas Kim Hee Ae.

Tentunya episode 16 akan seru karena ending dari semua cerita yang mampu membawa emosi penontonnya larut dalam cerita.