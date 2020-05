Link Streaming Episode 18 Spesial Drama Korea The World of The Married, Langsung Kepoin!

Drama Korea The World Of The Married

The World Of The Married

POS-KUPANG.COM - Link streaming drama Korea The World of The Married episode 18 spesial dapat disimak di sini.

Drama Korea The World of The Married berakhir pada episode 16.

Namun ada dua episode spesial, yaitu episode 17 dan episode 18 yang disiarkan minggu lalu.

Dua episode spesial The World of The Married itu menampilkan wawancara setiap pemain dan juga adegan di balik layar atau selama proses syuting berlangsung.

Akankah dua episode spesial ini mengungkap pertanyaan yang belum terjawab?

Tonton langsung episode spesial The World of The Married melalui link streamin Viu di bawah ini.

>>> Link Streaming Episode 18 The World of The Married <<<

Drama Korea The World of The Married pecahkan rekor.

The World of The Married meraih rating tertinggi lewat episode terakhirnya sekaligus mencetak sejarah sebagai drama TV kabel paling laris.

Berdasarkan Nielsen Korea yang dilansir Soompi, episode final The World of The Married meraih rating rata-rata nasional sebesar 28.37 persen.

Rekor itu mengalahkan episode sebelumnya yang mencetak rating 24.44 persen.

Dari awal episodenya, drama yang dibintangi Kim Hee Ae ini sudah langsung populer.

Episode perdananya mencetak rekor JTBC sebagai drama dengan awalan atau premiere terbaik.

Cuplikan episode terakhir The World of The Married (JTBC)

Rating pun terus memuncak tiap episodenya.

Di episode 12, The World of The Married mencetak rekor pertamanya, mengalahkan rating drama TV kabel sebelumnya, yaitu SKY Castle.

Prediksi penonton yang menyebut rating The World of The Married akan memuncak di episode akhir pun terbukti benar.

Selamat kepada kru dan para pemain The World of The Married

Drama Korea The World Of The Married disiarkan di TV Indonesia TransTV setiap Senin-Jumat mulai pukul 19.15 WIB.

Di Korea Selatan sendiri, drama ini sudah tamat sedangkan di Indonesia masih disiarkan sampai episode 10.

The World Of The Married berkisah tentang hancurnya rumah tangga sepasang suami istri karena hadirnya orang ketiga.

Berikut jadwal tayang The World Of The Married di TransTV:

Jadwal tayang drakor The World Of The Married di TransTV:

Episode 1: Senin, 11 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 2: Selasa, 12 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 3: Rabu, 13 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 4: Kamis, 14 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 5: Jumat, 15 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 6: Senin, 18 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 7: Selasa, 19 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 8: Rabu, 20 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 9: Kamis, 21 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 10: Jumat, 22 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 11: Senin, 25 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 12: Selasa, 26 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 13: Rabu, 27 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 14: Kamis, 28 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 15: Jumat, 29 Mei 2020 jam 19.15 WIB

Episode 16 (TAMAT): Senin, 1 Juni 2020 jam 19.15 WIB

**Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

Sinopsis Singkat The World of the Married

The World of The Married (JTBC)

The World of the Married berkisah tentang pernikahan Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae-Joon) yang hancur akibat hadirnya orang ketiga, Yeo Da Kyung (Han So-Hee).



Da Kyung yang hamil karena perselingkuhan itu membuat Tae Oh kehilangan istri dan anak laki-lakinya, Joon Young (Jeon Jin-Seo).



Tae Oh dan Sun Woo pun bercerai, sementara hak asuh Joon Young jatuh kepada Sun Woo.



Tae Oh dan Da Kyung pun akhirnya menikah dan mereka meninggalkan Kota Gosan.



Namun, masalah tak berhenti sampai di situ.



Dua tahun setelah perceraiannya dengan Sun Woo, Tae Oh bersama Da Kyung serta anak keduanya kembali ke Gosan.

Kehidupan Sun Woo yang semula tenang tanpa Tae Oh, kini kembali terusik.



Tae Oh kembali ke Gosan, mungkin untuk membalas dendam pada mantan istrinya, atau mungkin juga tidak bisa lepas darinya dan ingin kembali padanya.



Keduanya pun terlibat berbagai konflik yang makin menguji hubungan mereka.

Link Streaming The World of The Married Semua Episode Lengkap

Selain di TransTV, penggemar dapat menonton drama The World of The Married subtitle Bahasa Indonesia di Viu.

Viu menayangkan episode The World of The Married satu hari setelah penayangannya di Korea.

Berikut link streaming Viu The World of The Married.

>>> Link Streaming The World of The Married semua episode lengkap <<<

Link streaming TransTV

