Link Download Drama Korea The King: Eternal Monarch Sub Indo Episode 1-9, Sinopsis Drakor Lee Min Ho

The King: Eternal Monarch

POS-KUPANG.COM - Kini, drama Korea The King: Eternal Monarch telah memasuki episode 9.

Episode 9 drama Korea The King: Eternal Monarch sudah tayang pada Jumat (15/5/2020) malam tadi.

Anda bisa nonton dan mendownload drama Korea The King: Eternal Monarch episode 1 - 9 di artikel ini.

Link download d rama Korea The King: Eternal Monarch episode 1 - 9 dilengkapi dengan sub Indo.

Sinopsis drama Korea The King: Eternal Monarch

Drama Korea The King: Eternal Monarch dibintangi sejumlah aktor dan aktris terkenal Korea Selatan, seperti Lee Min Ho, Woo Do Hwan, Kim Go Eun.

Lee Min Ho dan Kim Go Eun akan menjadi pemeran utama dalam drama Korea The King: Eternal Monarch tersebut.

The King: Eternal Monarch menceritakan tentang dua alam semesta paralel dari monarki dan demokrasi.

Lee Min Ho akan berperan sebagai Kaisar Lee Gon yang mencoba untuk menutup pintu antara dua dunia.

Sementara Kim Go Eun berperan sebagai detektif Jung Tae Eul, yang bekerja dengan kaisar untuk melindungi kehidupan orang-orang.

Drama Korea The King: Eternal Monarch (hancinema.net)

Drama Korea The King: Eternal Monarch dibingangi aktor tampan Korea Selatan, Lee Min Ho.