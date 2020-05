Natural Look, Fresh & Clean Make Up Untuk Hari Raya, Irma Herawati Mauboy.

Natural Look, Fresh dan Clean Make Up Untuk Hari Raya

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Lebaran di rumah saja? Pengen tetap terlihat glowing dengan riasan natural flawless?

Salah satu make up artist Kota Kupang, Irma Herawati Mauboy membagikan tips - tips make up untuk hari raya di rumah saja. Yang pastinya pas untuk yang mau make up sendiri tapi menginginkan hasil yang maksimal.

"Kalau untuk daerah kita Kota Kupang yang panas, kering, yang berdebu dan gersang, ditambah dengan kita yang selalu di rumah karena Covid-19, maka sebelum make up kita harus benar - benar memikirkan apa yang harus kita pakai untuk jenis kulit kita supaya hasil make upnya bagus dan menampilkan aura bersih bersinar saat hari raya" katanya.

Untuk hari raya, disarankan make up yang tidak tebal tetap glowing.

Nahh langkah pertama tentunya wajah harus dibersihkan terlebih dahulu.

Herawaty make up merekomendasikan toner dan cleansing gel dari Wardah karena ringan dan tidak membuat kulit kering. Selain melembabkan kulit, harganya juga terjangkau.

Setelah wajah dibersihkan, aplikasikan toner supaya benar - benar mempersiapkan kulit untuk terkena bahan aktif lainnya.

Kemudian pakai moisturizer (pelembab), lalu eye cream. Setelah step by step itu pastikan benar - benar meresap.

"Jangan lupa mosturizernya karena pasti kebanyakan kurang tidur karena di rumah saja. Setelah itu kalau ada serum pakai serum" katanya.