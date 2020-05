Tak Ada yang Tahu Ahok BTP dan Ganjar Pranowo Hampir Berkelahi Gegera Ini, Sebut Nama Anies Baswedan 

POS-KUPANG.COM - Wah gegara apa ini pak Ganjar Pranowo dan Pka Ahok BTP?

Ini adalah kisah yang jarang terungkap tentang dua tokoh populer di Indonesia yakni Ahok BTP dan Ganjar Pranowo.

Ahok kini Komisaris Utama PT Pertamina dan Ganjar Pranowo Gubernur Jateng.

Mereka sama-sama punya basis hingga pengikut fanatik.

Tapi ternyata, hubungan kedua kader PDIP ini pernah tegang.

Dulu, ketika masih jaman mereka duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah itu bahkan pernah hampir berkelahi.

Itu dibongkar Ganjar saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Refly Harun pada Selasa (19/5/2020).

Refly Harun yang sebelumnya dipecat Menteri Erick Thohir itu mulanya menyinggung soal nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang disinyalir akan menjadi 'the next cebong' maupun 'the next kampret'.

Ini terlihat dari atmosfer politik setelah Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu.