Ayah Angkat Bule Bongkar Syahrini Nginap dengan Laki-laki Tua, Sebut Inces Wanita Beragenda

POS-KUPANG.COM - Masa lalu Syahrini dibongkar Laurens, orang bule yang kini mendapat julukan papa angkat istri Reino Barack.

Masa lalu Incess tersebut diungkapkan papa angkat Syahrini melalui unggahan di Instagram pribadinya @liohk, Minggu (9/5/2020).

Lewat tulisannya, Laurens menyebut Syahrini sebagai wanita beragenda.

Menurut pria berparas bule itu, Syahrini sudah memanfaatkannya.

"Saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya manfaatkan saya," tulis Laurens seperti dikutip Grid.ID.

Selain itu, Laurens juga akan membongkar masa lalu Syahrini, termasuk saat sang pelantun Cintaku Kandas itu menginap dengan seorang pria tua.

"Sampai di mana saja wanita beragenda itu menginap dengan laki-laki tua lain tapi bukan saya," lanjutnya.

Pria paruh baya itu juga menegaskan jika dia bukan orang tak waras seperti yang dituduhkan anak kandungnya.

"Saya tidak crazy to her. But, she crazy to someone," sambung Laurens.

Laurens atau yang kini mendapat julukan papa angkat Syahrini mengatakan akan membongkar masa lalu istri Reino Barack. (Instagram/liohk)

Laurens pun menutup unggahannya dengan mengatakan jika Syahrini tak sesuci yang disebutkan oleh para penggemarnya.

Sebelumnya, Laurens juga beberapa kali membagikan video kebersamaannya dengan Syahrini di Instagram dan YouTube.

Salah satu video memperlihatkan Syahrini yang cukup mesra dengan Laurens.