Drakor The World of Married Berjaya Bakal Tayang di Trans TV The King: Enternal Monarch Kalah Pamor

Drama Korea The World of Married Bakal Muncul di Trans TV mulai 11 Mei 2020 nanti

POS-KUPANG.COM - Ada perbedaan yang drastis antara Drama Korea The King: Enternal Monarch dan The Wolrd of Married pasalnya darama pelakor ini lebih unggul jauh daripada drakor yang diperankan Lee Min Ho ini.

Drama The World Of The Married dari JTBC terus mendominasi slot waktu penyiaran pertelevisian Korea Selatan.

Drama Korea The World of the Married akan Tayang di Trans TV Mulai Senin, 11 Mei 2020 Jam 19.15 WIB

Drama Korea yang tengah populer saat ini, The World of the Married, akan disiarkan di layar televisi Indonesia.

The World of the Married akan ditayangkan di Trans TV mulai Senin, 11 Mei 2020 pukul 19.15 WIB.

Nah, menurut Nielsen Korea, episode 13 The World Of The Married yang tayang Jumat (8/5/2020) malam, mencapai rating penonton sebesar 21,1 persen nasional.

Meski episode 13 The World Of The Married tidak mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu rating 24,3, drama yang dibintangi oleh Kim Hee-Ae ini tetap menduduki posisi pertama dari seluruh saluran TV.

Sementara itu, drama SBS The King: Eternal Monarch meraih rating nasional 7 persen, yang menjadikannya rating terendah selama penayangan.

Sementara itu, Eccentric! Chef Moon dari Channel A meraih rating 0.62 persen dan 0.77 persen malam itu.