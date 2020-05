Organisasi PGRI NTT Kab/Kota se-NTT Bersama 5000 Guru Ikuti kegiatan Seminar dan Workshop Online

POS KUPANG.COM| KUPANG- " Dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional ( HARDIKNAS) Organisasi PGRI NTT melibatkan 65 para guru dari seluruh Kab/Kota se-NTT yang tergabung dengan PB PGRI di Jakarta bersama 5000 guru-guru mengikuti kegiatan Seminar dan Workshop Online mulai tanggal 2 Mei - 20 Mei 2020," hal ini dikatakan Lead Organizer Education International Untuk Wilayah NTT, Susan Neno Via WhatsApp kepada POS KUPANG.COM, ( Sabtu, 2/5/2020)

Diuraikan Susan, kegiatan awal bertajuk "Guru Daring Milenial," dihadiri oleh Ketua Umum PB PGRI Prof.DR.Unifa Rosyidi,MPd, Mendikbud RI, Nadim Makarim, Menteri Erik Tohir dan para pembicara yakni Prof. Renald Kasali, Prof.Eko Indrajit,

Sementara itu, Rektor UPG 1945, sekaligus Wakil Ketua PGRI Provinsi NTT, David R.E Selan.,MM saat dihubungi POS KUPANG.COM, mengatakan meskipun tahun ini Hardiknas dibatasi oleh Covid-19, namun kegiatan tetap dilaksanakan.

David katakan, kita sementara ini baru selesaikan 1 kegiatan nasional dengan menggunakan Visco Webex.

Visco Webex Ini, ujar David, menghimpun jumlah peserta sebanyak 13000 dari seluruh Indonesia dengan melibatkan guru-guru, dosen dan mahasiswa. Kuliah online yang dilaksanakan selama 12 hari.

Dikatakan David, kegiatan online ini akan berlangsung selama 3 jam dan menggunakan Visco Webex Ini dengan aplikasi YouTube dan setiap hari, peserta wajib melakukan absen pagi mulai dari jam 07.00 WITA sampai dengan 09.30 WITA.

Dikatakan David, Hari Pertama, materi-materi yang diperoleh antara lain: Self Driver For Teacher yang dilaksanakan pada hari ini berkaitan dengan bagaimana YouTube dan dampaknya terhadap pendidikan, penggunaan aplikasi smart Aps Creator , Cyber The Pedagogy dan Diskusi Tentang konsep Guru Milenial.

Hari kedua, yang akan dikaji menyangkut Teaching New Generation. Teaching new Generation ini, urai David menjelaskan, terfokus pada manajemen kepala sekolah untuk bagaimana sekolah tanpa pegawai dapat eksis serta Mind Set Integrasi teknologi dalam dunia pendidikan.

Hari ketiga, kata David, membahas tentang digital literacy.