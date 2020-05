Sinopsis Episode 12 Drama Korea The World of The Married, Tae Oh Kunjungi Rumah Mantan Istri!

drakor The World of The Married Couple

POS-KUPANG.COM - Serial drama Korea The World of The Married makin memasuki babak baru.

Semenjak tayang perdana beberapa waktu yang lalu, serial ini sukses mengaduk emosi para penonton.

Drama yang bercerita tentang seluk beluk hidup berumah tangga ini banyak menarik perhatian para pecinta drakor Indonesia.

Bagaimana tidak, di awal episode, skandal perselingkuhan Lee Tae Oh dengan Yeo Da Kyung sudah mulai disuguhkan.

Tak butuh waktu lama bagi Ji Sun Wo untuk mengetahui perselingkuhan keduanya.

Sosok Yeo Da Kyung yang merupakan orang ketiga di serial tersebut pun sampai membuat warganet Indonesia baper.

Tak tanggung-tanggung, warganet Indonesia pun sempat menyerang akun Instagram Han So Hee, pemeran Da Kyung dalam serial tersebut.

The World of The Married sendiri tayang di JTBC setiap hari Jumat dan Sabtu.

Saat ini serial tersebut sudah memasuki episode 11.

Dalam cerita di episode 11, kematian Park In Kyu pun masih menjadi misteri.

Lee Tae Oh yang saat itu hendak menghampiri Park In Kyu di stasiun Gosan pun sempat melihat mantan istrinya di tempat yang sama.

Tak hanya itu, saat menuju rooftop stasiun, Tae Oh juga sempat bertemu dan menanyakan keberadaan Park In Kyu kepada Min Hyun Seo.