Cek! Ini 3 Alasan Mengapa Kamu yang Sudah Menikah Wajib Nonton Drama Korea The World of Married

Tahukan kamu alasan mengapa kamu yang sudah menikah maupun yang belum wajib nonton drakor ini?

POS-KUPANG.COM- Sudah nonton drama Korea the world of married?

Drama Korea The World of The Married sedang menjadi perbincangan banyak orang karena alur ceritanya yang memang relevan dengan kehidupan nyata.

Tak hanya di Indonesia, rupanya drama yang dibintangi Kim Hee Ae ini juga berhasil menyita perhatian hampir 55 persen penonton di Viu dari Asia.

Sampai saat ini, drama produksi JTBC ini masih menduduki peringkat tiga tertinggi tayangan drama dalam sejarah TV kabel di Korea Selatan.

Sebenarnya apa yang membuat drama ini begitu sukses bahkan melampaui rating drama-drama sukses pendahulunya di JTBC, seperti Itaewon Class dan SKY Castle, berikut ulasannya.

Alur tak bisa ditebak dan cepat

Sejak tayang perdana, setiap episode drama ini sudah menyajikan beberapa zz.

Di episode pertamanya, Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) langsung menyadari suaminya selingkuh, dan dia mencari tahu siapa wanita tersebut.

Jawabannya tak perlu waktu lama menggantung penonton, karena sudah ada di episode kedua.

Berbeda dengan drama bertema serupa yang bertele-tele untuk menghadapi situasi, The World of The Married menyuguhkan perceraian di episode 6.