Sahid T-More Sediakan Lunch/Dinner Box Free Delivery "Paket Bento"

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dalam rangka mendukung himbauan pemerintah #dirumahsaja dan social distancing termasuk menghindari kerumunan ditempat makan atau restoran sesuai edaran Gubernur NTT untuk pencegahan penularan virus corona atau Covid-19, Hotel Sahid T-More menawarkan paket Bento dengan lima pilihan diantaranya Bento1 Chicken Teriyaki, Bento2 Chicken Black Pepper, Bento3 Beef Terikyaki, Bento4 Chicken Katsu dan Bento5 Fish Katsu.

Sales and Marketing, Theresia Lede, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Selasa (21/4/2020), mengatakan paket ini cukup dengan membayar seharga Rp 25.000 per nett per box.

"Kami juga menyediakan paket hemat lebih murah T-More Bento yaitu pilihan Nasi Goreng dan Noodle seperti Mie Goreng, Bihun Goreng, Kwetiaw Goreng dengan tiga pilihan rasa Bakso, Sosis atau Ayam cukup membayar Rp 20.000/nett/box," tuturnya.

Harga tersebut, lanjutnya, sudah termasuk gratis pengantaran dalam kota dengan minimal order dua box.

Tak hanya Paket Bento, Sahid T-More Hotel tengah menawarkan "PROMO ROOM #DIHOTELAJA. Masih dalam rangka mendukung imbauan pemerintah #dirumahsaja sebagai usaha pencegahan penularan Covid-19, dimana sebagain kantor-kantor dan instansi diliburkan.

"Kami menawarkan kemudahan bagi pekerja ataupun bagi yang membutuhkan tidak perlu

repot karena paket yang kami tawarkan sangat murah #DIHOTELAJA dengan penawaran harga harian Rp 300.000/nett/malam," tuturnya.

Paket tujuh malam Rp 2.000.000/nett/malam, Paket 14 malam Rp 3.800.000/nett/malam. Paket-paket tersebut sudah termasuk menginap dikamar deluxe, makan pagi, diskon laundry 20 sampai dengan 50% dan akses internet.

"Kami juga menawarkan paket 14 malam yang sudah termasuk makan pagi, siang dan malam selama menginap cukup membayar Rp 4.750.000/nett/malam," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)