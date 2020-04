Rumah Pemain Persib Gian Zola dan Beckham Putra Diterjang Banjir, Begini Unggahan di Akun

POS KUPANG.COM--- Hujan yang mengguyur hampir semua wilayah Bandung tadi malam Senin (30/3/2020) membuat di beberapa tempat tergenang banjir, termasuk rumah pemain Persib Bandung, Gian Zola dan Beckham Putra.

Hal itu diketahui dari postingan Instagram pribadi Gian Zola yang mengunggah video keadaan didalam rumah yang tergenang air.

Dalam postingan di instastory IG milik Gian Zola terekam suara Gian Zola yang menyebutkan "banjir, banjir, banjir".

Selain itu, Gian Zola pun sempat mengabadikan adiknya yaitu Beckham putra yang sedang memanfaatkan lantai rumahnya yang tergenang air menjadi tempat prosotan.

Gelandang Persib Bandung, Gian Zola Nasrulloh Nugraha. (KOMPAS.com/SEPTIAN NUGRAHA)

Namun unggahan video Gian Zola itu disebuah rumah apakah rumah milik Gian Zola atau orangtuanya.

Namun dari video tersebut Gian Zola membuat hastag #dirumahAja.

Tribun Jabar pun mencoba mengkonfirmasi kebenaran kejadian itu melalui media sosial, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jabawan dari yang bersangkutan.

Gian Zola (Persib.co.id)

Beckham Putra Nugraha (Instagram/Beckham Putra)

Penulis: Syarif Pulloh Anwari

Penulis: Syarif Pulloh Anwari

Editor: Dedy Herdiana