Pamer Video Singkat Bareng Ketua MPR Raffi Ahmad Dihujat Sebut Senyum karena Banyak Uang, Maksudnya?

Hujan kembali mengarah pada Raffi Ahmad.

Kali ini saat Raffi Ahmad mengunggah foto dirinya bersama sang istri Nagita Slavina dan ketua MPR Bambang Soesatyo.

Dalam unggahanya Raffi Ahmad menuliskan: #hadapidengansenyuman @bambang.soesatyo

Semoga semua yang buruk bisa cepat berlalu ...

Caption Raffi Ahmad ini ramai dibicarakan oleh netizen.

Pasalnya ada juga netizen yang langsung nyinyir pada caption suami Nagita Slavina ini.

Berikut beberapa komentar netizen:

saniaabdila

Of course he can smile with all his moneyyyyy.. please raffi do better

cumibawel

@saniaabdila mantaap komennya mbak realistis bgd