Wajah Pucat Wali Kota Bogor Bima Arya Divonis Positif Corona, Doa Najwa Shihab Sembuh dari Covid-19

POS-KUPANG.COM - Wali Kota Bogor Bima Arya dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19. Ia pun mengajak warga Kota Bogor untuk melawan dan memerangi penyakit Corona ini.

Dalam unggahannya di Instagram @bimaaryasugiarto, wajah Bima Arya terlihat pucat.

Berikut unggahan Bima Arya setelah dirinya dinyatakan positif Corona.

Warga Bogor yang sangat saya cintai.

Hasil test menunjukan saya positif Covid19.

Mohon doanya dan doa saya untuk semua, agar diberi kesehatan selalu.

Insya Allah kita berjuang bersama hadapi Corona ini.

Ikuti himbauan pemerintah. Jaga diri dan jaga jarak.

Lets fight and hope for the best!