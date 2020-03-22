Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar

Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS 7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar

Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar
Indosiar
Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar 

Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS 7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar

POS-KUPANG.COM - Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS 7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar

Berikut jadwal acara televisi Trans7, TransTV, Indosiar, RCTI, GTV, dan MNCTV hari ini, Minggu (22/3/2020).

Ada berbagai program televisi menarik yang ditayangkan untuk mengisi waktu libur di rumah.

Tak terkecuali, film animasi Doraemon The Movie : Nobita and The Birth of Japan yang tayang premiere di Bioskop Spesial TransTV.

Sementara itu, di GTV terdapat film The Incredible Hulk pada pukul 21.00 WIB, dilanjutkan program Take Me Out Indonesia.

Tayangan lainnya juga ada yang bergenre komedi, religi, gaya hidup, politik, dan sosial.

Nah, apa saja program menarik lainnya?

Film The Incredible Hulk Shrek tayang di GTV, pukul 21.00 WIB, Minggu (22/3/2020). (Tangkap Layar Imdb.com)
Berikut jadwal acara di stasiun Trans7, TransTV, Indosiar, RCTI, GTV, dan MNCTV pada Minggu, 22 Maret 2020:

Trans7

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Tags
Jadwal Acara TV
Minggu 22 Maret 2020
MNCTV
Liga Dangdut Indonesia
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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribunnews
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