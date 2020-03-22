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Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar
Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS 7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar
Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS 7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar
POS-KUPANG.COM - Jadwal Acara TV Hari Ini 22 Maret 2020 GTV TRANS TV TRANS 7 MNCTV, Ada Liga Dangdut Indosiar
Berikut jadwal acara televisi Trans7, TransTV, Indosiar, RCTI, GTV, dan MNCTV hari ini, Minggu (22/3/2020).
Ada berbagai program televisi menarik yang ditayangkan untuk mengisi waktu libur di rumah.
Tak terkecuali, film animasi Doraemon The Movie : Nobita and The Birth of Japan yang tayang premiere di Bioskop Spesial TransTV.
Sementara itu, di GTV terdapat film The Incredible Hulk pada pukul 21.00 WIB, dilanjutkan program Take Me Out Indonesia.
Tayangan lainnya juga ada yang bergenre komedi, religi, gaya hidup, politik, dan sosial.
Nah, apa saja program menarik lainnya?
Film The Incredible Hulk Shrek tayang di GTV, pukul 21.00 WIB, Minggu (22/3/2020). (Tangkap Layar Imdb.com)
Berikut jadwal acara di stasiun Trans7, TransTV, Indosiar, RCTI, GTV, dan MNCTV pada Minggu, 22 Maret 2020:
Trans7
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