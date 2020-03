Arema FC vs Persib Bandung: Adu Tajam Pencetak Gol Terbanyak Sementara Liga 1 2020 Info

Arema Fc vs Persib Bandung

OS KUPANG.COM-- - Pekan kedua kompetisi Liga 1 2020 akan menyajikan duel seru Arema FC vs Persib Bandung.

Laga Arema FC vs Persib Bandung bakal digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Minggu (8/3/2020).

Duel berlabel big match antara Arema FC vs Persib diprediksi bakal berjalan sengit.





Sebab, kedua tim sama-sama meraih hasil bagus pada pekan pertama.

Maung Bandung, julukan Persib, sukses menjungkalkan Persela Lamongan dengan skor 3-0 pada pertandingan pekan pertama, Minggu (1/3/2020).

Sedangkan, Arema FC berhasil menaklukkan tuan rumah Tira Persikabo dengan skor 2-0 pada pertandingan pembuka, Senin (2/3/2020).

Tak hanya menjadi laga adu gengsi, pertandingan akhir pekan nanti juga akan menjadi duel adu tajam dua penyerang andalan masing-masing tim, yaitu Kushedya Hari Yudo dan Wander Luiz.

Kushedya Hari Yudo dan Wander Luiz sama-sama tampil gemilang dengan mencetak brace alias dua gol pada laga pekan pertama.

Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak saat merayakan gol ke gawang Arema FC dalam laga Piala Gubernur Jatim 2020 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (15/2/2020). (instagram/@persijajkt)

Tak hanya itu, Wander Luiz dan Kushedya Hari Yudo juga merupakan striker pilhan Liga 1 2020 pada pekan ini.

Keduanya masuk dalam best team of the week #1 menurut Liga 1 2020.