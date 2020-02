TRAVEL- INFO BELANJA : Cari Oleh-oleh Khas NTT? Coba Mampir ke Ensikei!



POS-KUPANG.COM--Membeli oleh-oleh tentu menjadi salah satu agenda jika berkunjung ke suatu tempat. Apalagi, oleh-oleh tersebut akan diberikan kepada orang-orang terdekat. Terdapat berbagai pilihan oleh-oleh khas dari daerah yang dikunjungi, diantaranya makanan dan aksesori.

Jika berkunjung ke NTT khususnya di Kota Kupang, salah satu pilihan oleh-oleh menarik bagi orang terkasih ialah aksesori tenun dari Ensikei Nita’s Collection Kupang. Pemanis busana dengan motif NTT yang ditawarkan antara lain anting, kalung, gelang, dan bandana (ikat kepala).

Beralamat di belakang asrama Imanuel, Jalan Kolley, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, usaha aksesori khas NTT ini telah berjalan tiga tahun. Nita Liwulangi memulai bisnis usaha ini pada awal tahun 2018 dengan berjualan anting di sosial media.

Harga berbagai aksesori relatif murah. Anting motif NTT berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000. Kalung motif sendiri dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000, sedangkan bandana (ikat kepala) Rp50.000 per buah.

“Kalau beli banyak, harganya diturunkan,” ungkap perempuan 36 tahun ini.

Selain aksesori dengan motif tenun ikat NTT, Ensikei juga menyediakan pelbagai aksesori impor. Hal tersebut ia lakukan untuk tetap mempertahankan bisnisnya, karena tidak semua pelanggannya ingin membeli yang bermotif tenun.

Perempuan lulusan Master of Teaching English to Speakers of Other Languages di La Trobe University Melbourne ini membuat aksesori tersebut bersama dengan sang suami. Selain berjualan di sosial media, ia pun masih sering masuk keluar kantor dan sekolah di Kota Kupang untuk menjajakan aksesori buatan tangannya tersebut.

Para pengunjung tak perlu ragu dengan kualitas aksesori tenun ikat ini. Ensikei sendiri pernah menjadi wakil dari PLN Unit Wilayah Kupang NTT dalam pameran di Festival Indonesia 20-22 September 2019 di Seoul, Korea Selatan. Selain itu, karya tangan Nita ini juga telah dibeli oleh para wisatawan mancanegara, para Putri NTT, para model, bahkan oleh putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang sempat berkunjung ke Kota Kupang.

Bagi para pengunjung yang tak sempat berkunjung ke alamat Ensikei boleh menghubungi Nita lewat akun sosial media instagram @ensikei_tenun.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Intan Nuka)