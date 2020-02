Hasil Managers Meeting Liga 1 2020,PT LIB Kabulkan Permintaan Persiraja Banda Aceh Info

POS KUPANG.COM-- Pemain anyar Persiraja Banda Aceh, Adam Mitter, ketika membela klub Liga Premier Kanada, Valour FC.





Kontestan anyar di Liga 1, Persiraja Banda Aceh mempunyai beberapa permintaan kepada operator Liga 1, PT LIB.

Permintaan diajukan terkait peraturan daerah Aceh yang juga disebut sebagai Daerah Istimewa Aceh.

Beberapa permintaan yang diajukan manajemen Persijara dalam managers meeting Liga 1 2020 pun dikatakan Sekretaris Umum Persiraja Banda Aceh, Rahmat Djailani sudah ada ya dikabuli.

• Pelapis Utama Omid Nazari, Beckham Putra Yakinkan Pelatih Persib Bandung, Striker Maung

Salah satunya mengenai tidak main ketika malam Jumat di Aceh, dan soal permintaan jadwal laga yang akan memengaruhi pengeluaran klub.

“Pertama memang dari masukkan kita ada beberapa yang sudah diakomodir, terutama misalnya dalam bulan suci Ramadhan dan tidak main malam Jumat di Aceh sudah diakomodir,” kata Rahmat Djailani di Hotel Century Atlet, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

• Pemain Anyar Persib Bandung Bandingkan Atmosfir Suporter di Vietnam dan Liga 1 2020

“Kemudian, nanti soal home-home, away-away itu ada juga sudah beberapa sudah diakomodir dengan keterbatasan lah jadi ada beberapa sudah berubah ada yang masih home and away, home and away,” katanya.

Sementara itu, mengenai jam main ketika home di Aceh dipastikan kick off akan bergulir pada pukul 20.30. Hal itu juga jadi permintaan khusus Persiraja.

Seperti diketahui, Persiraja Banda Aceh merupakan tim promosi Liga 1 di musim ini bersama dengan Persik Kediri dan Persita Tangerang.

• Lyodra Ginting dan Tiara Anugrah Siap Bertarung di Grand Final Indonesian Idol 2020