Dr. Reymond Parlindungan: Waspadai Kanker Payudara, Deteksi Dini dengan Sadari dan Sadanis

POS-KUPANG.COM|KUPANG- Kanker adalah penyakit paling mematikan nomor dua di dunia. Tahun ini, Hari Kanker se-Dunia akan kembali diperingati pada 4 Februari dengan mengusung tema & quot I Am and I Will"" yang diartikan sebagai komitmen dalam diri untuk melakukan sebuah tindakan.

Hari Kanker Sedunia telah tumbuh menjadi gerakan positif dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat di seluruh dunia bahwa pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit berbahaya seperti kanker.

Ada sekitar 9,6 juta jiwa tercatat meninggal dunia

setiap tahunnya akibat penyakit tersebut. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi tumor/kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1.4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018.

• SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming YouTube PSS TV PSS Sleman vs Persib Bandung, Skor Sementara 0-2

Angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jika insiden kanker terus tumbuh pada tingkat yang dilaporkan, jumlah kematian di seluruh dunia akibat kanker akan meningkat menjadi lebih dari 13,1 juta pada tahun 2030.

Upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, yaitu kanker payudara, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun dengan menggunakan metode Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS).

Merupakan pemeriksaan yang sederhana, mudah, cepat dan hasil dapat diketahui langsung. Pemeriksaan secara benar dan teratur dapat mendeteksi kanker pada stadium awal (stadium I atau II) sebesar 68 % (Regional Workshop NCCP, India 2010).

• Puisi-Puisi Pos Kupang Minggu Ini, Ikutin di Sini Yuk!

Faktor Resiko Kanker Payudara

Faktor risiko yang erat kaitannya dengan peningkatan insiden kanker payudara antara lain jenis kelamin wanita, usia 50 tahun, riwayat keluarga dan genetik (Pembawa mutasi gen BRCA1, BRCA2, ATM atau TP53 (p53)), riwayat penyakit payudara sebelumnya (DCIS pada payudara yang sama, LCIS, densitas tinggi pada mamografi), riwayat menstruasi dini (12 tahun) atau menarche lambat (55 tahun), riwayat reproduksi (tidak memiliki anak dan tidak menyusui), hormonal, obesitas, konsumsi alkohol, riwayat radiasi dinding dada, faktor lingkungan.

• Mahasiswa Undana Nadia Riwu Kaho Miss Indonesia NTT, Siap Bersaing di Miss Indonesia 2020

Apa itu pemeriksaan payudara sendiri ( SADARI)

SADARI merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara. SADARI bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya.

Pemeriksaan ini direkomendasikan sejak wanita berusia 20 tahun dengan dilakukan sendiri di rumah setiap bulannya.