Nonton sedang berlangsung Live Streaming YouTube PSS TV PSS Sleman vs Persib Bandung, Skor Sementara 0-2

POS-KUPANG.COM - Nonton Live Streaming Youtube PSS Sleman vs Persib Bandung laga uji coba jelang Liga 1 2020, Senin (17/2/2020) petang.

Pertandingan PSS Sleman vs Persib Bandung sudah menyelesaikan babak pertama. Kini sedang berlangsung pertandingan babak kedua dengan Skor Sementara 0-2 untuk keunggulan Maung Bandung.

Live Streaming Youtube Persib Official tidak menyajikan Siaran Langsung PSS Sleman vs Persib Bandung ( PSS vs Persib ) di laga ujicoba. Namun Video Streaming PSS vs Persib dapat ditonton di Youtube PSS Sleman. Cek Live Streaming TV Online di akun YouTube PSS TV.

Meski tak Siaran Langsung TV Nasional, namun Link Live Streaming PSS vs Persib bisa diakses di bagian berita ini mulai Pukul 15.30 Wib.

Untuk kedua kalinya pada pramusim, Persib Bandung menghadapi tim selevel dari peserta Liga 1 2020.

Setelah Barito Putera, kini PSS Sleman jadi lawan Persib Bandung.

Duel Persib Bandung vs PSS Sleman digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (17/2/2020).

Dari sisi skor akhir, Maung Bandung selalu meraih hasil positif di lima uji coba sebelumnya.

Lawan Persib U-20, pasukan Robert Alberts menang 3-0, Melaka United 3-1, PSKC Cimahi 3-0, Barito Putera 2-1, dan Persis Solo 2-0.