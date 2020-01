Lirik dan Chord Kunci Gitar Lagu Benci Untuk Mencinta - Naif, Ku Benci Untuk Mencintaimu 

Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Benci Untuk Mencinta

Penyanyi: Naif

[Intro]

D Dmaj7 D7 G Gm F#m A A7



[Verse]

D Dmaj7

oh.. betapa ku saat ini

D7 G

ku benci untuk mencinta

Gm F#m A

mencintaimu..



D Dmaj7

oh.. betapa ku saat ini

D7 G

ku cinta untuk membenci

Gm F#m A A7

membencimu..



[Refrain]

D F#

aku tak tau apa yang terjadi

Bm D7

antara aku dan kau

G

yang ku tau pasti

Gm D A

ku benci untuk mencintaimu..



[Interlude]

D D/C# D/C D/B Em Em/D#

Em A F#m Bm C G A A7



[Refrain]

D F#

aku tak tau apa yang terjadi

Bm D7

antara aku dan kau

G

yang ku tau pasti

Gm D A

ku benci untuk mencintaimu..



D F#

aku tak tau apa yang terjadi

Bm D7

antara aku dan kau

G

yang ku tau pasti

Gm D A Bm

ku benci untuk mencintaimu..



G

yang ku tau pasti

Gm D A Bm

ku benci untuk mencintaimu



G

yang ku tau pasti

Gm D

ku benci untuk mencintaimu



[Outro]

D C# Bm A G Gm A D

D F# Bm D7 G Gm D A D

• Chord Kunci Gitar Paling Mudah dan Lirik Lagu Cara Lupakanmu Gisella Anastasia Eks Gading Marten

• Chord Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu Terlengkap Satu Hati Dewa 19

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Menanti Sebuah Jawaban - Padi, Lirik Menyentuh Tentang Penantian

• Chord Gitar dan Download Lagu Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu) Brisia Jodie

• Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ku Menanti Seorang Kekasih - Iwan Fals, Ungkapan Hati Sang Legenda

• Lirik dan Chord Cantik Milik Kahitna, Enak Dinyanyikan Rame-Rame Bareng Keluarga Mengisi Liburan

(TribunStyle.com/Nafis)

Artikel ini telah tayang di TribunStyle.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Benci Untuk Mencinta - Naif, Aku Tak Tau Apa yang Terjadi