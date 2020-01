Chord Gitar dan Lirik Lagu Menanti Sebuah Jawaban - Padi, Lirik Menyentuh Tentang Penantian 

Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Menanti Sebuah Jawaban

Penyanyi: Padi

C G Am

aku tak bisa luluhkan hatimu

F D7sus2 G

dan aku tak bisa menyentuh cintamu

C G Am

seiring jejak kakiku bergetar

F D7sus2 G

Aku tak terpagut oleh cintamu

C G Am

Menelusup hariku dengan harapan

F D7sus2 G

namun kau masih terdiam membisu

C Am

sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

menanti sebuah jawaban tuk memilikimu



C G Am

bertapa pilunya rindu menusuk jiwaku

F D7sus2 G

semoga kau tahu isi hatiku

C G Am

dan seiring waktu yang terus berputar

F D7sus2 G

aku masih terhanyut dalam mimpiku



C Am

sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

C Am

sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

C Am

sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

setulusnya aku akan terus menunggu

