Chord Kunci Gitar Paling Mudah dan Lirik Lagu Cara Lupakanmu Gisella Anastasia Eks Gading Marten

Chord Kunci Gitar dan Lirik Cara Lupakanmu

.

Intro: C Am F.

C

Sendiri dalam fikirku

Am

Terkurung ruang dan waktu

Dm

Melihat setiap kata

G

Terucap dari mulutmu

.

C

Berharap ada tentangku

Am

Istimewa di matamu

Dm

Tapi hanya dirinya

G

Yang ada dalam kalimatmu

.

F

Tak mungkin ada aku

G Am

Di antara kau dan dia

F G

Seperti lagu lagu cinta di dunia

.

F

Tolong aku yang kini tak bisa

C G/B Am

Kikiskan wajahmu tatapmu harummu

F

Ajariku cara lupakan semua

C G/B Am

tentang dirimu dirimu dirimu

Dm F G

Karena ku tak bisa sendiri

.

Musik: Am G/B-C Am G/B-C

.

F

Tak mungkin ada aku

G Am

Di antara kau dan dia

F G

Seperti lagu lagu cinta di dunia

.

F

Tolong aku yang kini tak bisa

C G/B Am

Kikiskan wajahmu tatapmu harummu

F

Ajariku cara lupakan semua

C G/B Am

tentang dirimu dirimu dirimu

Dm F G A

Karena ku tak bisa sendiri

.

G

Tolong aku yang kini tak bisa

D A/C# Bm

Kikiskan wajahmu tatapmu harummu

G

Ajariku cara lupakan

D A/C# Bm

Semua tentang dirimu dirimu dirimu

Em G A D

sebenarnya aku tak bisa sendiri

.

Musik: D

