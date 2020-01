Chord Gitar dan Download Lagu Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu) Brisia Jodie

POS-KUPANG.COM - Penyanyi muda Brisia Jodie kembali merilis single terbaru.

Single tersebut berjudul Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu).

Video Klip lagu tersebut telah dirilis di YouTube pada 30 November 2019.

Single Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu) melengkapi 4 single sebelumnya, yaitu Kisahku (2019), Rekah (2019), Dengan Caraku (feat. Arsy Widianto) (2018), dan Seandainya (2018).

Berikut ini chord gitar menunggu jadi pacarmu, Brisia Jodie:

Intro: C Fm C Fm Am G F G

C Fm C Fm

Tiap waktu Ingat kamu

Am D/F# Fm G

Jantungku berdebar hebat

C Fm

Tak sengaja melihatmu

Gm C D/F# G

Ku ingin menyapa kamu

Gm C F Em Dm E

Tapi malu rasanya diriku

A F#m

Ku akan tetap menunggu

Bm E

Sampai kau cintaiku

C#m F#m

Meskipun banyak wanita yang kagumi dirimu

D C#m

Ku menunggu tuk jadi pacarmu

C Fm CFm

Tak sengaja Melihatmu

Am D/F# G

Ku ingin menyapa kamu

Gm C F Em Dm E

Tapi malu rasanya diriku