Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang berjudul: terimakasih Tuhan Yesus

Oleh: Rm. Primus Tjung Lake, Pr Pastor Paroki di Paroki Santa Maria dari Gunung Karmel, Tumu, Ayotupas, TTS

POS-KUPANG.COM - Kebanyakan masyarakat Nusa Tenggara Timur percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, hari kelahiranNya diperingati di seluruh dunia, bahkan ada yang merayakan secara besar-besaran sejak bulan Oktober.

Di Nusa Tenggara Timur, perayaan Natal juga dilaksanakan, di kota dan juga di kampung. Tuhan Yesus dilahirkan di tempat yang sederhana untuk menyatakan bahwa keindahan itu ternyata ada pula pada kesederhanaan. Orang sederhana seperti para gembala yang rendah hati dan tulus gampang mendapat kegembiraan.

Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Kita perlu selalu pandai bersyukur dan hidup berdasarkan keadaan dan kebutuhan kita. Bersyukur bukan karena semua baik-baik saja tetapi karena selalu ada kebaikan dibalik semua perkara.

Banyaklah berterimakasih pada Tuhan Yesus atas kebaikan dan pengorbananNya, sambil mengikuti teladan Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik dan berkorban demi kebaikan banyak orang, meski jalan yang ditempuhNya adalah jalan salib. Tuhan Yesus semasa hidupNya juga banyak memperhatikan orang kecil dan menderita.

Sebenarnya perhatian yang terutama adalah kepada yang kecil dan sederhana. Daerah terpencil dan orang kecil patut mendapat perhatian seperti Yesus dalam kehidupanNya selalu mencari orang kecil dan terpinggirkan, bukan sebaliknya.

Daerah pedalaman perlu mendapat peduli dari yang lain. Daerah pelosok menjadi titik pembangunan, sehingga bila yang udik saja sudah bagus apalagi yang bukan kampung. Ini juga belajar menjadi rendah hati dengan turun ke lapangan.

Belajar berarti berusaha. Kalau untuk meraih sesuatu tidak sulit, semua orang akan melakukannya, justeru karena penuh perjuangan yang membuatnya menjadi luar biasa (if it wasn't hard, everyone would do it. It's the hard that makes it great). Berusaha dibarengi kerendahan hati, menghadirkan keberhasilan.

Air selalu mencari tempat yang rendah. Merendah dan kerendahan hati tetap prioritas, seperti air tetap utama. Yesus sebagai Sumber Air Hidup, sehingga yang rendah hati dan lemah lembut bisa menghadap Tuhan Yesus. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita maka hidup kita seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya dan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil.