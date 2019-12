Chord Lagu dan Lirik Lagu Hati yang Luka Betharia Sonata, Karya Anak NTT, Sempat Dicekal Pemerintah

POS-KUPANG.COM - chord lagu dan lirik lagu Hati yang Luka Betharia Sonata, Maha Karya Anak NTT yang Sempat Dicekal Pemerintah

Berikut adalah chord lagu atau Kunci Gitar lagu Hati yang Luka - Betharia Sonata, lirik lagu 'Pulangkan Saja Aku pada Ibuku atau Ayahku," merupakan cuplikan liri lagu Hati yang Luka - Betharia Sonata.

Lirik lagu tersebut tentu telah akrab di telinga.

Berikut adalah chord lagu atau Kunci Gitar Hati yang Luka - Betharia Sonata

Intro : G C D G C D G..

G

berulang kali aku mencoba

D

selalu untuk mengalah

C D

demi keutuhan kita berdua

G D

walau kadang sakit...

G

lihatlah tanda merah di pipi

D

bekas gambar tanganmu

C D

sering kau lakukan bila kau marah

G

menutupi salahmu

C D

samakah aku bagai burung di sana

G

yang dijual orang

C D

hingga sesukamu kau lakukan itu,

G D

kau sakiti aku..

*)

G

kalaulah memang kita berpisah

D

itu bukan suratan

C D

mungkin ini lebih baik agar kau puas

G

membagi cinta

C D

pulangkan saja aku pada ibuku

G D

atau ayahku..

Reff

D G

dulu, segenggam emas kau pinang aku

D G

dulu, bersumpah janji di depan saksi wo~uo

C D

namun semua hilanglah sudah

G

ditelan dusta wo~uo

C D

namun semua tinggal cerita

G

hati yang luka..

C G

biar, biarkanlah ada duka malam ini

Am D

mungkin esok kan kau jelang bahagia

G

bersama yang lain