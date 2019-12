DOWNLOAD Lagu Milik Fiersa Besari Ft Tantri, Waktu yang Salah , Lirik & Chord Gitar Unduh di Sini



POS KUPANG.COM -- Lagu Waktu yang Salah merupakan satu lagu milik Fiersa Besari dalam album Tempat Aku Pulang.

Lagu Waktu yang Salah telah dirilis sejak 2014.

Generasi milenial pasti tidak asing dengan dengan lagu Waktu Yang Salah milik Fiersa Besari.

Berikut Lirik Lagu serta Chord Waktu Yang Salah

Fiersa Besari saat press release film Imperfect ((Instagram/@film_imperfect))

[Intro]

G Am Bm

[Verse 1]

G Am Bm

Jangan tanyakan perasaanku

C Cm Bm

Jika kau pun tak bisa beralih

E Am Bm Cm

Dari masa lalu yang menghantuimu

Am D

Karena sungguh ini tidak adil

[Verse 2]

G Am Bm

Bukan maksudku menyakitimu

C Cm Bm

Namun tak mudah untuk melupakan

E Am Bm Cm

Cerita panjang yang pernah aku lalui

Am D G

Tolong yakinkan saja raguku

[Chorus]

C C/D

Pergi saja engkau pergi dariku

Bm Em

Biar kubunuh perasaan untukmu

Am

Meski berat melangkah

D G Dm

Hatiku hanya tak siap terluka

C C/D

Beri kisah kita sedikit waktu

Bm Em

Semesta mengirim dirimu untukku

Am D

Kita adalah rasa yang tepat

G

Di waktu yang salah

[Verse 3]

G Am Bm

Hidup memang sebuah pilihan

C Cm Bm

Tapi hati bukan untuk dipilih

E Am Bm Cm

Bila hanya setengah dirimu hadir

Am D G

Dan setengah lagi untuk dia