Chord gitar dan Lirik Lagu Demi Waktu dari Ungu, Aku yang Tak Pernah Bisa, Profil Ungu

DEMI WAKTU

Intro: C Am F G

C

Aku yang tak pernah bisa

Am

Lupakan dirinya

F G

Yang kini hadir diantara kita

C

Namunku juga takkan bisa

Am

Menepis bayangmu

F G

Yang slama ini temani hidupku..

Reff

C

Maafkan aku..

Am

Menduakan cintamu

F

Berat rasa hatiku

G

Tinggalkan dirinya

C

Dan demi waktu

Am

Yang bergulir disampingmu

F

Maafkanlah diriku...

G

Sepenuh hatimu

F Fm G

Seandainya bila....kubisa memilih

C

Kalau saja waktu itu

Am

Ku tak jumpa dirinya

F G

Mungkin semua takkan seperti ini

C

Dirimu dan dirinya kini

Am

Ada dihatiku..

F G

Membawa aku dalam kehancuran.