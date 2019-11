Hotel On The Rock Promo Sweet Memory

Salah satu room On the Rock Hotel Kupang

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Bulan ini Hotel On the Rock Kupang juga menawarkan promo kamar dengan tema Sweet Memory. Dengan harga mulai dari Rp 500.000/net/malam/kamar Anda sudah bisa menikmati kenyamanan berada di kamar Hotel tersebut.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG. COM, Selasa (6/11/2019), mengatakan harga tersebut sudah termasuk satu malam menginap di kamar superior. Kemudian tamu juga mendapatkan paket makan pagi untuk dua orang dan juga makan malam spesial menu Ayam Bakar Kelapa Lima untuk dua orang.

Tamu juga, lanjutnya, gratis pemakaian kolam renang untuk dua orang, gratis internet akses, dan gratis transportasi Hotel - Bandara.

"Promo ini hanya berlaku di bulan ini sesuai ketersediaan kamar. Hanya di Hotel On The Rock by Prasanthi yang bisa memberikan tawaran terbaik," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)