Setelah 4 Tahun Berpacaran, Kim Yoon Seo dan Do Sang Woo Putus, Info

POS KUPANG.COM --Aktris Kim Yoon Seo dan aktor Do Sang Woo akhirnya berpisah setelah berpacaran selama 4 tahun.

Sumber dari agensi Kim Yoon Seo, Hunus Entertainment mengatakan,"Kim Yoon Seo dan Do Sang Woo berpisah dan memutuskan untuk menjadi rekan kerja saja."

Menurut sumber seperti dilansir soompi, keduanya berpisah karena kesibukan masing-masing.

"Keduanya berpisah setelah semakin sibuk dengan pekerjaan mereka," jelas sumber tersebut.

Do Sang Woo dan Kim Yoon Seo mulai berpacaran setelah keduanya bertemu di lokasi syuting drama akhir pekan 'The Legendary Witch' yang ditayangkan pada tahun 2015.

Pada tahun 2017 mereka mengumumkan kalau mereka telah berpacaran.

Sayangnya, setelah membina hubungan selama 4 tahun, keduanya akhirnya berpisah.

Do Sang Woo banyak muncul di berbagai drama termasuk 'Flower Boy Ramyun Shop', 'It’s Okay, That’s Love', 'My Daughter, Geum Sa Wol', dan 'The Smile Has Left Your Eyes'.

Saat ini ia sedang mempersiapkan perannya di drama berlatar belakang sejara yang berjudul 'Selection - Girl's War'.

Sementara itu Kim Yoon Seo memulai debutnya pada tahun 2010 melalui film 'I Saw the Devil'.

Ia kemudian tampil di berbagai drama seperti 'A Gentleman’s Dignity', 'Glass Mask', 'Repentance', dan terakhir ia baru saja bermain di drama 'Graceful Family'.

