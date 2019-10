Bupati Sidoarjo/presiden Citynet didampingi Wali Kota Kupang saat jumpa pers di Sumba Suka Paradise, Kota Kupang membuka kegiatan seminar Seminar dan Sharing Best Practice City 2019, Rabu (16/10/2019).

Pejabat Bupati Sidoarjo Sebut CITYNET Indonesia Forum Strategis Untuk Kabupaten/kota Menuju Smart City

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Gerakan menuju 100 Smart City yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI membawa perubahan mendasar bagi penataan konsep pembangunan daerah/kota.

Pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena tujuan utama Smart City adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian dijelaskan oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, presiden Citynet Indonesia dalam jumpa pers yang digelar di Suba Suka Paradise, Kota Kupang, Rabu (16/10/2019). Kota Kupang sendiri menjadi tuan rumah Seminar dan Sharing Best Practice City 2019 yang mulai digelar hari ini hingga 18 Oktober 2019.

Kegiatan akbar ini melibatkan para kepala daerah beserta jajaran dari 24 kota dan kabupaten anggota Citynet Indonesia. Selain itu, 18 Kota yang terpilih sebagai daerah pengembangan Smart City di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 22 Pemerintah Daerah se- Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut Saiful program yang digagas Kementerian Kominfo tersebut mendorong para kepala daerah untuk berlomba-lomba mewujudkannya dengan menyusun masterplan Smart City sebagai kerangka implementasi pembangunan Smart City didaerahnya masing-masing sesuai dengan kulturnya.

Salah satu langkah dan upaya mempercepat penyusunan dan implementasi masterplan Smart City tersebut adalah dengan bergabung bersama Citynet Indonesia.

Melalui program “Seminar dan Sharing Best Practice Citynet 2019”, harapannya akan memberikan ide dan gagasan dalam melakukan penyusunan dan implementasi masterplan Smart City.

Dikatakannya, selama 3 hari ke depan berbagai kegiatan sudah diagendakan, mulai dari “Strategi pengembangan Smart City” oleh Menteri Kominfo RI, Sharing Best Practice Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam rangka akselerasi pengembangan Smart City di Kabupaten Banyuwangi, Sharing Best Practice Strategi pembiayaan infrastruktur dan reformasi administrasi untuk mendorong pengembangan Smart City di Kota Semarang, Best Practice Luar Negeri, Sosialisasi Program Citynet Indonesia dan dilanjutkan dengan City Tour.

Saat ini, kata dia, Forum Citynet Indonesia memiliki anggota sebanyak 23 kab/kota. Salah satunya dalah Kabupaten Sidoarjo yang sudah bergabung sejak tahun 2009.

Bupati Sidorjo H. Saiful Ilah, SH, M. Hum yang juga menjabat Presiden Citynet Indonesia periode 2017 – 2021 mangatakan, banyak manfaat yang diperoleh dengan bergabung menjadi anggota Citynet.

Salah satunya adalah mengembangkan jejaring dengan berbagai kota di Indonesia. Manfaat dari jejaring tersebut akan mempermudah mengembangkan konsep Smart City, seperti yang sudah dilakukan Kabupaten Sidoarjo.

Dari 25 kab/kota yang ditunjuk Kementerian Kominfo RI dalam program gerakan menuju 100 Smart City, Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satunya.



"Forum Citynet ini , menjadi forum jejaring dan berbagi konsep dalam membangun kota yang maju dan berkembang, sehingga setiap daerah yang tergabung dalam anggota Citynet bisa maju dan berkembang bersama-sama," ujarnya.