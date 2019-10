Jefri Riwu Kore Ajak Media Dukung Pembangunan di Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengajak media cetak maupun elektronik desk Kota Kupang berpartisipasi aktif mendukung pembagunan di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Jefri dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (14/10/2019) dengan Kominfo Kota Kupang, Humas Pemkot Kupang, puluhan wartawan serta pimpinan media.

Jefri katakan, Pemkot Kupang sungguh menyadari pentingnya peran media dalam proses pembangunan, baik untuk menginformasikan progres pembangunan kepada masyarakat, menyuarakan aspirasi dan keluhan masyarakat serta mengawasi jalannya pembangunan.

Untuk itu, kata Jefri, Pemkot Kupang menghimpun media desk Kota Kupang untuk membuat kerja sama. "Peran dan dukungan media sangat penting dan kami selalu terbuka kepada media termasuk juga, kami siap untuk dikritik," ungkapnya.

Jefri menyebut ada 38 media yang saat menjalin kerja sama dengan Pemkot Kupang. Sementara itu jumlah media yang ada di Kota Kupang, lebih dari 38 media. Pemkot Kupang, kata dia, tahun depan mengakomodir media yang saat ini belum terkamodir dalam kerja sama dengan Pemkot Kupang.

Informasi yang dihimpun POS-KUPANG.COM, 38 media cetak maupun elektronik tersebut

Maantan anggota DPR RI ini mengatakan Pemkot Kupang akan menyediakan Media Center bagi para wartawan desk Kota Kupang. Media Center tersebut akan menjadi tempat diskusi yang dilengkapi dengan fasilitas, misalnya Wi-Fi untuk mempermudah wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Terkait beberapa program Pemerintah Kota Kupang yang sedang dijalankan dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini antara lain, penataan enam Taman Kota dan penanaman 3. 000 an pohon.

Untuk penanaman 3. 000 an pohon dilakukan sebagai upaya jangka panjang mengatasi masalah air bersih yang sampai saat ini masih menjadi momok di Kota Kupang. Selain itu, masyarakat Kota Kupang juga diimbau menanam pohon, minimal satu keluarga satu pohon.

Pihak Dinas Kominfo Kota Kupang dalam kesempatan itu, menjelaskan, kerja sama Mas edia dengan Pemkot Kupang diharapkan berjalan baik dan lancar sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya, yakni berbagai informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Untuk itu, masing-masing media minimal dalam sehari menyajikan berita-berita desk Kota Kupang.

Sementara itu, Yanuar Dally Kabag Humas dan Informasi Setda Kota Kupang, dalam kesempatan itu mengatakan, masyarakat Kota Kupang juga bisa mengakses informasi terkait kegiatan Pemkot Kupang melalui Website resmi Kota Kupang, Facebook dan Instagram.

"Di sana kami update setiap hari, selalu ada informasi baru, kami sajikan untuk masyarakat. Lengkap juga dengan foto-fotonya," jelas Yanuar.

Sejumlah wartawan memberi apresiasi langkah Pemerintah Kota Kupang menjalin kerja sama dengan lebih banyak media. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)