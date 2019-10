10 Tahun Hari Batik Nasional, Ini Edaran Kemendikbud

POS-KUPANG.COM - Perayaan Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober.

Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik.

Salah satu instansi pemerintah yang mengeluarkan imbauan untuk mengenakan batik pada besok tanggal 2 Oktiber 2019 yaitu Kemendikbud.

Dalam perayaan Hari Batik Nasional tahun 2019, Kemendikbud melalui laman www.kemdikbud.go.id. mengeluarkan edaran.

Para pimpinan unit utama dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, para kepala UPT Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dan para Kepala Sekolah/Madrasah di seluruh Indonesia diimbau untuk:

1. menggenakan pakaian batik pada tanggal 2 Oktober 2019

2. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berujuan mempromosikan batik seperti pameran, peragaan busana, lomba membatik dengan teknik canting, dan lain-lain.

3. menghias gedung instansi masing-masing dengan hiasan bernuansa batik selama 5 (lima) hari mulai tanggal 30 September s.d 5 Oktober 2019.

Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yaitu Badan PBB yang membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia.