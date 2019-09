Bocah Ingusan ini Pacari Janda Cantik, Begini Cara Mereka Hubungan Badan dan Umbar Kemesraan, Lihat

POS KUPANG.COM - Ada kisah cinta antimainstream dari pasangan yang satu ini. Seorang janda cantik bernama Rika dipacari seorang bocah 12 tahun.

Kisah asmara mereka bahkan sempat viral beberapa waktu lalu, di Jepang. Selain cantik, sang janda memang memesona.

Ia pun masih muda, usia Rika yakni 22 tahun.

Awal mula si bocah mengenal janda ini karena main game bareng.

Diwartakan World of Buzz yang dimuat Grid, keduanya kerap main bareng Mobile Legends.

• Foto Mayat Tergeletak di Aspal Beredar di WA, Ngerinya Video Kecelakaan Maut Tol Jagorawi, Lihat

• Info Korban Tewas Kecelakaan Tol Jagorawi :Yehezkiel Giovanni Aktif di Kampus IPB Bogor, Lihat Sosok

Perkenalan itulah membuat keduanya kemudian bertemu. Sang bocah bahkan sampai lari dari rumah demi bertemu si janda cantik.

Sang janda pun menerima dipacari bocah apa adanya.

Ternyata ada alasan di baliknya.

Janda dan bocah 12 tahun berhubungan badan. Mulanya main Mobile Legends bareng. (Kolase Tribun Jabar (Sina via World of Buzz via Grid dan Thinkstock via Kompas))

Rupanya, Rika memiliki masa kelam atas hubungan asmara di masa lalu. Saat memiliki pasangan, ia selalu diperlakukan jahat, seperti ditipu juga dikasari pria.

• Erwin Lihat Pelaku Pelempar Batu Bus Persib Pakai Jaket Abu, Omid 9 Jahitan, Ini Pesan untuk Bobotoh

• Penutupan Transfer Pemain, Persebaya Surabaya dan Semen Padang Lepas Pemain Asingnya, Info Nama

Hal inilah yang mengautkan perasaan sang janda menerima cinta bocah.