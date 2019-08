Buruan ! Rayakan HUT Kemerdekaan, Dapatkan Buah Segar Mulai Seribuan di Hypermart



POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Menikmati weekend di pusat perbelanjaan tentu kegiatan yang mengasyikan. Anda bisa berjalan-jalan mencari kebutuhan rumah tangga Anda dengan memanfaatkan berbagai penawaran menarik yang disediakan oleh store.

Hypermart Bundaran PU Kupang juga patut dikunjungi, karena ada berbagai promo mulai dari area fresh dan elektronik dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Ada penawaran menarik di area fresh, customer bisa mendapatkan buah-buah seperti melon sky rockey dengan harga mulai Rp 1.745 per 100 gram, jeruk madu mulai Rp 1.645 per 100 gram.

Ada lemon import Rp 3.345 per 100 gram, anggur red globe Rp 3.945 per 100 gram, wortel mulai Rp 2.645, bawang bombay Rp 3.945, ayam fillet Rp 6.645 per 100 gram, dada ayam Rp 6.645 per 100 gram, daging rendang Rp 11.945 per 100 gram, salmon fillet Rp 37.945 dan item lainnya.

Ada pula beli dua gratis satu untuk semua permen mintz 115 gram, guco pocky, dan oreo 137 gram.

Kemudian beli lima Rp 12.000 untuk indomie goreng, beli empat gratis satu le mineral dan beli dua gratis satu kinder joy.

Customer juga bisa mendapatkan diskon sampai dengan 30 persen pembelian semua perlengkapan olahraga, semua sepeda, nivea deo roll on, semua botol dan tempat makan, t-shirt dan shortpants.

Diskon 50 persen juga berlaku untuk pembelian semua kasur lipat dan masih banyak lagi penawaran spesial lainnya yang berlaku hingga 19 Agustus 2019.

"Bagi pemegang kartu kredit Bank Mandiri ada diskon 17 persen untuk pembelian semua produk yang ada di Hypermart Bundaran PU Kupang," kata Department Manager Meat and Seafood, Owen, kepada POS-KUPANG. COM, Sabtu (17/8/2019).

Sedangkan, kata Owen, bagi pemegang Kartu Debit BNI ada potongan langsung Rp 80.000 dengan minimal transaksi belanja Rp 1.000.0000. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)