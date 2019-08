Deluxe Room On the Rock Hotel Kupang.

Rasakan Sensasi Menginap di Hotel On the Rock Kupang Harga per Malamnya Cuma Segini

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Di Hotel On the Rock Kupang yang memiliki pemandangan laut nan mempesona ini menggelar Promo Room "August For Us".

Dimana hotel ini menawarkan sensasi menginap di Hotel On the Rock dengan harga mulai dari Rp. 500.000 per kamar per malam.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (14/8/2019), menyampaikan harga tersebut sudah termasuk satu kamar superior dan paket sarapan pagi untuk dua orang.

"Spesial di bulan ini tamu yang menginap juga mendapatkan paket makan malam untuk dua orang dengan menikmati menu spesial promo dari Pala Resto Hotel On the Rock," tuturnya.

Menu promo yang bisa Anda nikmati yaitu nasi aneka nasi. Selain itu Anda juga dapat menggunakan fasilitas fitness center, swimming pool dan free internet akses.

"Ditunggu kedatangannya di On the Rock Hotel by prasanthi. Karena bulan ini banyak penawaran spesial," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)