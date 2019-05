Sebut Daerah yang Menangkan Prabowo sebagai 'Provinsi Garis Keras', Mahfud MD Minta Maaf?

Sebut Provinsi Garis Keras, Mahfud MD Minta Maaf? Mahfud MD sempat mengatakan 'provinsi garis keras' yang identik dengan keagamaan. Penyebutan itu provinsi garis keras itu sebagai gambaran "dulu" dan dalam kerangka "rekonsiliasi".

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Prof Dr M Mahfud MD SH SU, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) meminta maaf terkait penyebutan " Provinsi Garis Keras " yang pernah dilontarkannya.

Namun Mahfud MD menjelaskan, penyebutan " Provinsi Garis Keras " itu sebenarnya bertujuan untuk mengajak rekonsiliasi.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui Twitter @mohmahfudmd, Rabu (1/5/2019).

Kata " Provinsi Garis Keras " yang dilontarkan Mahfud MD sempat mendapat reaksi keras, terutama dari para pendukung Prabowo Subianto. Ini dikarenakan, pernyataan " Garis Keras " itu ditujukan kepada daerah atau provinsi yang dimenangkan Capres Prabowo Subianto.

Mahfud MD juga menyebutkan istilah sebenarnya tentang " Garis Keras " ini.

"Di dlm term ilmu istilah hard liner diartikan, "sikap kokoh, tdk mau berkompromi dgn pandangan yg dianggapnya tdk sejalan dgn prinsipnya". Itu tertulis di literatur2. Tp bagi yg beda paham sy minta maaf. Maksud sy mengajak rekonsiliasi, bersatu, kok malah berpecah. Itu tdk bagus," ujar Mahfud MD dalam Twitternya.

Menurut Mahfud MD, berdasarkan literatur ilmu politik " Garis Keras " artinya orang yang punya sikap konsisten, tidak mau didekte, tidak mau dikampanyai, pendirian yang kokoh dan tidak mau kompromi. Mahfud MD mengatakan, " Garis Keras " bukan radikal, bukan ekstrim.

"Arti garis keras di dlm literatur " is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise". Arti ini tak bs dicabut krn sdh jd term dlm ilmu politik scr internasional. Tp bg yg salah memahami penggunaan istilah ini sy minta maaf," cuit Mahfud MD.

Mahfud MD pun akhirnya menyatakan minta maaf bagi mereka yang beda paham dengan dirinya. Ia pun menyatakan tidak akan memperpanjang polemik ini daripada dia dituding "mau membelokkan isu".