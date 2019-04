Beredar Surat Adopsi Atas Nama RM BTS ARMY Panik RM Sudah Siap Jadi Ayah?

POS-KUPANG.COM - Beredar Surat Adopsi Atas Nama RM BTS ARMY Panik RM Sudah Siap Jadi Ayah?

ARMY tahu bahwa RM BTS memiliki kecintaan pada kepiting.

RM BTS menunjukkan hasratnya pada kepting sejak The Most Beautiful Moment In Life, Pt. 1.

• ARMY Siap-siap Jin BTS Bakal Rilis Lagu Solonya Dalam Waktu Dekat

• Jimin BTS Duduki Peringkat Pertama Peringkat Reputasi Idol Bulan April Jungkook BTS Nomor Dua

• So Sweet! Jimin BTS Panggil Sang Adik TXT dengan Sebutan Romantis Ini ARMY Baper Parah

jRM BTS (koreaboo)

Your browser does not support video.

Dia selalu mencari mereka ke mana pun kelompok kepiting pergi.

• BTS Luncurkan Versi Baru MV Boy With Luv yang Didedikasikan Khusus untuk ARMY

• Daebak, BTS Berikan ARMY Hadiah ini Saat Pra-Rekaman Terakhir, Fans Histeris!

• Akhirnya Jungkook BTS Perbolehkan Penggemar Menyapanya dengan Sebutan Ini, ARMY Heboh

Your browser does not support video.

RM BTS sangat bersemangat saat ia bisa menangkap beberapa kepiting.

Your browser does not support video.

Kasih-Nya untuk para kepiting tidak pernah surut.

• V BTS Bikin Jimin BTS Tak Berkutik dan Harus Lakukan Hal Ini di Atas Panggung

• BERITA POPULER: Sifat Konyol Jimin BTS Doa Rosulallah SAW Usai Sholat Tahajud & 19 Bocah Doyan Seks

• Beredar Celana Dalam Bergambar BTS Dijual Online, ARMY Geram! Big Hit Entertainment Lakukan ini

Your browser does not support video.

Dia benar-benar mencintai makhluk bercangkang keras ini!

Sekarang, berkat satu sumbangan dari ARMY, RM BTS kini telah menjadi orang tua angkat untuk satu kepiting beruntung bernama Kenny!

• Punya Sikap Manis nan Romantis, 7 Idol KPop ini Cocok Dijadikan Pacar Ideal! Ada Member BTS!

• Jimin BTS Terciduk Lakukan Hal ini Ketika Sampaikan Pidato Kemenangan, RM Langsung Tertawa

• Dispatch Baru Saja Merilis Foto Eksklusif BTS Saat Dibalik Layar Boy With Luv ARMY Baper

Kenny Crab (koreaboo)

Kenny adalah kepiting kelapa, juga dikenal sebagai kepiting pencuri kelapa, yang menyebut Kebun Binatang San Diego sebagai rumahnya.

• Manchester United vs Chelsea Imbang Skor 1-1, Pelatih Maurizio Sarri Bidik 2 Target

• Porsche Tennis Grand Prix di Stuttgart- Petenis asal Ceko, Petra Kvitova Raih Gelar

• BREAKING NEWS : Warga Lamba Leda Temukan Bayi Perempuan di Lubang WC

Your browser does not support video.

Dan meskipun dia mungkin diadopsi, Kenny harus mengejar ayah angkatnya karena dia sangat imut!

Your browser does not support video.

ARMY tahu betapa RM sangat menyukai kepiting dan memutuskan untuk mengadopsi Kenny atas namanya.

• ARMY Siap-siap Jin BTS Bakal Rilis Lagu Solonya Dalam Waktu Dekat

• VIDEO: Lihat Kebiasan Unik dan Menggemaskan RM BTS Saat Berfoto, Army Bakal Baper

• Ekspresi Jungkook Saat RM BTS Jawab Pertanyaan Wartawan Curi Perhatian, Imut Banget!

ARMY mengadopsi Kenny atas nama RM BTS (koreaboo)

Dan setiap orang berharap bahwa RM mendengar kabar baik segera! (POS-KUPANG.COM/Maria Enotoda)

Follow Instagram POS-KUPANG.COM ya>>

Jangan lupa subscribe Youtube pOS-KUPANG.COM ya>>