Jimin BTS Terciduk Lakukan Hal ini Ketika Sampaikan Pidato Kemenangan, RM Langsung Tertawa

POS-KUPANG.COM - Jimin terciduk lakukan hal konyol ini ketika sedang menyampaikan pidato di sebuah acara musik.

Kelakukan konyol Jimin ini membuat Jin dan RM menahan tawa mereka.

Dilansir dari Koreaboo, pada Kamis (24/4/2019) BTS menghadiri U + 5G THE FACT MUSIC AWARDS yang pertama.

BTS ()

• Beredar Celana Dalam Bergambar BTS Dijual Online, ARMY Geram! Big Hit Entertainment Lakukan ini

• VIDEO: Jimin BTS Bertingkah Lucu dan Kekanakan, Bikin Army Baper

• RM BTS Beberkan Hal Mengejutkan Soal BTS dan Kiprah Mereka di Industri Musik Korea

• Jungkook BTS Sebut Member BTS Ini Paling Tampan ARMY Histeris Siapakah Dia?

Jimin BTS

Di akhir malam, BTS dinobatkan sebagai "Artist of the Year", "U + Idol Live Popularity Award," penghargaan "Best Album" dan "THE FACT Music Daesang,".

Seluruh member BTS pun menerima penghargaan Daesang mereka dan secara gantian memberikan pidato.

• Punya Sikap Manis nan Romantis, 7 Idol KPop ini Cocok Dijadikan Pacar Ideal! Ada Member BTS!

• Rapper ini Mengaku Menemukan RM Sebelum Gabung BTS, Sempat Ajak Kolaborasi Tapi Ditolak Agensi

• Beomgyu TXT Sebut V BTS Sebagai Inspirasi Terbesarnya dalam Bermusik, ARMY Beri Reaksi Tak Terduga!

• Jungkook BTS Ternyata Siapkan Hadiah Menggemaskan Ini untuk ARMY di SBS Inkigayo

Namun ketika Jimin sedang berbicara, RM tiba-tiba menunduk dan mulai tertawa.

Your browser does not support video.

Jin membungkuk dan mengikuti tatapan RM untuk mencari tahu apa yang begitu lucu sehingga membuat sang leader tak bisa menahan tawanya.

Your browser does not support video.

Dan ternyata Jimin berdiri di atas mic stand sambil memberikan pidato kemenangannya!

Tentu saja ini membuatnya terlihat cukup tinggi saat berbicara ke mikrofon tanpa harus menyesuaikannya.