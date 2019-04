BTS Luncurkan Versi Baru MV 'Boy With Luv' yang Didedikasikan Khusus untuk ARMY

BTS Luncurkan Versi Baru MV 'Boy With Luv' yang Didedikasikan Khusus untuk ARMY.

POS-KUPANG.COM - BTS Luncurkan Versi Baru MV 'Boy With Luv' yang Didedikasikan Khusus untuk ARMY

BTS telah membagikan versi baru MV "Boy With Luv" mereka yang memecahkan rekor!

Dilansir dari Soompi, versi ini berjudul "ARMY With Luv" dan menampilkan beberapa klip berbeda dan sebuah tanda bertuliskan "ARMY," serta audio versi yang disertakan dalam mini album mereka "Map of the Soul: Persona."

• Ini Deretan Idola KPop yang Tinggal di Tempat Super Mewah BTS Nomor Satu Diikuti BLACKPINK

• Daebak, BTS Berikan ARMY Hadiah ini Saat Pra-Rekaman Terakhir, Fans Histeris!

• BTS Pertahankan Posisi Peringkat Teratas Idola KPop untuk April, Disusul BLACKPINK

Perbedaan besar adalah lebih banyak dari mereka menampilkan artis Halsey, termasuk jabat tangan penuhnya dengan pemimpin RM!

Lihat di bawah ini:

MV BTS untuk lagu hit mereka "Boy With Luv" yang menampilkan Halsey terus memecahkan rekor, dan mencapai jumlah tertinggi 24 jam pertama dalam sejarah YouTube.

Akhirnya Jungkook BTS Perbolehkan Penggemar Menyapanya dengan Sebutan Ini, ARMY Heboh

ARMY sekarang dapat memanggil Jungkook BTS "oppa" tanpa khawatir.

Setelah bertahun-tahun memprotes, Jungkook BTS akhirnya membiarkan ARMY memanggilnya "oppa"!