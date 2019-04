Ekspresi Jungkook Saat RM BTS Jawab Pertanyaan Wartawan Curi Perhatian, Imut Banget!

POS-KUPANG.COM - Rabu (17/4/2019) KST, boyband asuhan Big Hit Entertainment menggelar konferensi pers global.

Konferensi pers ini diadakan setelah BTS resmi melakukan comeback dengan album Map of the Soul: Persona dan lagu Boy With Luv bersama penyanyi Halsey.

Dalam konferensi pers tersebut, beberapa wartawan terlihat mengajukan pertanyaan kepada BTS tentang album baru mereka, Map of the Soul: Persona.

BTS

Hal menarik terjadi ketika seorang reporter BBC bertanya kepada BTS tentang bagaimana BTS menangani masalah dalam bermusik dan masalah apa yang akan mereka atasi di masa depan.

• V BTS Duduki Urutan Pertama Pria Asia dengan Wajah Terbaik Untuk Fashion Singkirkan 54 Pria Lainnya

• Jin BTS Ungkapkan Hal Menyentuh Ini Terkait Kesuksesan BTS ARMY Langsung Baper

• RM BTS & Halsey Terciduk Lakukan Hal Ini di Backstage, ARMY Salfok Lihat Jungkook & Jimin, Sweet!

Jungkook dan RM BTS

Reporter tersebut awalnya menggunakan bahasa Korea namun ia segera menggunakan bahasa Inggris karena ia mengaku bahasa Koreanya tidak terlalu fasih.

RM yang mendengar itu pun langsung memberikan pujian kepada reporter tersebut dan sang leader pun menjawab dalam bahasa Inggris.

RM dikenal fasih berbahasa Inggris. Dan inilah jawaban RM.

"Saya pikir yang akan kami tangani adalah tentang ironi tapi kami tetap harus berjalan dan tetap aktif karena energi dan semua hal yang kami bicarakan dengan penggemar lebih baik daripada semua hal buruk yang akan kami tangani mulai sekarang. Terima kasih banyak,"

-RM